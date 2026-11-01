Das Stadtarchiv ist endgültig aus dem Provisorium raus

Das Gedächtnis der Stadt findet man jetzt im Untergeschoss des Forum Confluentes. Der Umzug des Koblenzer Stadtarchivs ist geschafft. Es ist ein Neubeginn – und gleichzeitig das Ende eines sehr alten Provisoriums.

Große Feierstunde im Forum Confluentes: Der extrem aufwendige Umzug des Stadtarchivs von der Alten Burg ist geglückt. Das bedeutet gleichzeitig das Ende eines Jahrzehnte währenden Provisoriums.

Archivleiterin Katharina Thielen durfte im Foyer des Forums eine große Anzahl an interessierten Besuchern begrüßen.