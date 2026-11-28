Platzmangel auf der Karthause Das sollen 4,5 Millionen Euro fürs Bundesarchiv bringen Martin Ingenhoven 28.11.2026, 07:00 Uhr

i Das Gebäude im Koblenzer Stadtteil Karthause wurde im Jahr 1986 bezogen und muss dringend erweitert werden. Martin Ingenhoven

Das Bundesarchiv auf der Karthause droht überzulaufen: Lagerplatz wird knapp, die Aktenbestände wachsen weiter. Jetzt steht die Politik unter Druck, rasch Raum und Sanierung für das Gedächtnis der Republik zu schaffen.

Wie eine Festung thront es hoch über der Stadt. Die Rede ist nicht von Ehrenbreitstein, sondern von jener Einrichtung, die das Gedächtnis der Republik beherbergt: dem Bundesarchiv, gefüllt mit mehr als 500 Aktenkilometern. Jeder wichtige Vorgang ist hier archiviert und dokumentiert – teilweise sogar bis in die Zeit des Heiligen Römischen Reiches zurück.







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