Das Bundesarchiv auf der Karthause droht überzulaufen: Lagerplatz wird knapp, die Aktenbestände wachsen weiter. Jetzt steht die Politik unter Druck, rasch Raum und Sanierung für das Gedächtnis der Republik zu schaffen.
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Wie eine Festung thront es hoch über der Stadt. Die Rede ist nicht von Ehrenbreitstein, sondern von jener Einrichtung, die das Gedächtnis der Republik beherbergt: dem Bundesarchiv, gefüllt mit mehr als 500 Aktenkilometern. Jeder wichtige Vorgang ist hier archiviert und dokumentiert – teilweise sogar bis in die Zeit des Heiligen Römischen Reiches zurück.