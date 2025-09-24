Villa Königsstuhl im Umbau Das soll aus dem ehemaligen Sanatorium in Rhens werden 24.09.2025, 10:00 Uhr

i Im ehemaligen Sanatorium Rhens soll sich einiges ändern. Derzeit steht ein Bauzaun vor der Villa Königsstuhl. Annika Wilhelm

Lang, lang ist’s her, dass es in der Villa Königsstuhl eine Spur von Leben gab. Doch bald soll sich das ändern: Ein Investor hat große Pläne für die historische Anlage, die einst als Sanatorium diente.

Schon seit langer Zeit steht die Villa Königsstuhl in Rhens leer. Hoch thront sie über der Stadt am Rhein, einst wurde das Gebäude als Sanatorium genutzt, in dem teils hochrangige Patienten behandelt wurden. Mit der Stille soll jetzt Schluss sein: Ein Investor will aus der historischen Anlage ein Apartmenthaus mit Ferienwohnungen, Eventräumen und Co-Working-Spaces machen.







Artikel teilen

Artikel teilen