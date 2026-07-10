Ob Matcha, Schorle oder ein alkoholfreier Aperitif – welche Trends beeinflussen die Koblenzer Cafés? Unsere Redaktion fragt, welche Getränke diesen Sommer besonders beliebt sind.
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Im Herbst will die traditionsreiche Konditorei Baumann ein Café am Jesuitenplatz eröffnen, das bei Trendgetränken mit der Zeit geht. Aber was trinken die Koblenzer eigentlich am liebsten? Wir haben einige Cafés in Koblenz gefragt, welche Getränke diesen Sommer besonders beliebt sind – und warum nicht alle Cafés mit dem Trend gehen .