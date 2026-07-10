Matcha, Schorle & Co. Das sind die Sommer-Trendgetränke in Koblenz Enni Schawo 10.07.2026, 17:00 Uhr

i Auch dieses Jahr ist der Matcha sehr angesagt: Der japanische Grüntee wird wie hier im Nuevo Brunch Café in Koblenz als feines Pulver zum Trendgetränk aufgegossen. Alexej Zepik

Ob Matcha, Schorle oder ein alkoholfreier Aperitif – welche Trends beeinflussen die Koblenzer Cafés? Unsere Redaktion fragt, welche Getränke diesen Sommer besonders beliebt sind.

Im Herbst will die traditionsreiche Konditorei Baumann ein Café am Jesuitenplatz eröffnen, das bei Trendgetränken mit der Zeit geht. Aber was trinken die Koblenzer eigentlich am liebsten? Wir haben einige Cafés in Koblenz gefragt, welche Getränke diesen Sommer besonders beliebt sind – und warum nicht alle Cafés mit dem Trend gehen .







Artikel teilen

Artikel teilen