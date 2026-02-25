Kreativität steht im „Lädjen“ in der Koblenzer Altstadt im Fokus. Gründerin Jennifer Kluge ist es deshalb besonders wichtig, regionalen Künstlerinnen eine Bühne zu geben - oder besser einen Platz im Regal. Wir stellen die sechs Künstlerinnen vor.
Lesezeit 2 Minuten
Jennifer Kluge hatte von Anfang an die Idee, regionale Künsterlinnen für ihr „Lädjen“ mit ins Boot zu holen. Gemeinsam mit ihrer Frau Vivien betreibt sie das „Lädjen“ in der Koblenzer Firmungstraße. „Alles, was wir verkaufen, würde ich auch selber kaufen“, sagt die junge Mutter.