Kreativen eine Bühne geben
Das sind die regionalen Künstlerinnen im Koblenzer „Lädjen“
Jennifer Kluge ist selbst auch eine der sechs regionalen Künstlerinnen. Sie bietet unter anderem eine Auswahl ihrer Alcohol Inc - Bilder als Drucke zum Verkauf an.
Nina Borowski

Kreativität steht im „Lädjen“ in der Koblenzer Altstadt im Fokus. Gründerin Jennifer Kluge ist es deshalb besonders wichtig, regionalen Künstlerinnen eine Bühne zu geben - oder besser einen Platz im Regal. Wir stellen die sechs Künstlerinnen vor.

Lesezeit 2 Minuten
Jennifer Kluge hatte von Anfang an die Idee, regionale Künsterlinnen für ihr „Lädjen“ mit ins Boot zu holen. Gemeinsam mit ihrer Frau Vivien betreibt sie das „Lädjen“ in der Koblenzer Firmungstraße. „Alles, was wir verkaufen, würde ich auch selber kaufen“, sagt die junge Mutter.

