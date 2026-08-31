In Winningen gibt es eine neue Weinkönigin und eine neue Weinhex. Zoe und Leonie heißen die frisch gekrönten Majestäten. Zur Krönungszeremonie reiste nicht nur der Weinadel aus der Region an.
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Anmut und Charme trifft auf Esprit und Übermut: Zwei Gegenpole repräsentieren traditionell das Winninger Moselfest. Die Weinkönigin steht für Ausstrahlung und Eloquenz, die Weinhex würzt ihre Auftritte im Flammenkleid mit überschäumender Lebensfreude, Schlagfertigkeit und einem Hauch von Mystik und Magie.