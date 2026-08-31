Frisch gekrönt Das sind die neuen Weinmajestäten von Winningen Erwin Siebenborn 31.08.2026, 12:50 Uhr

i Anmut und Charme trifft auf Esprit und Übermut: Die neue Winninger Weinkönigin Zoe (links) und Weinhex Leonie wurden beim Moselfest proklamiert und gekrönt. Erwin Siebenborn

In Winningen gibt es eine neue Weinkönigin und eine neue Weinhex. Zoe und Leonie heißen die frisch gekrönten Majestäten. Zur Krönungszeremonie reiste nicht nur der Weinadel aus der Region an.

Anmut und Charme trifft auf Esprit und Übermut: Zwei Gegenpole repräsentieren traditionell das Winninger Moselfest. Die Weinkönigin steht für Ausstrahlung und Eloquenz, die Weinhex würzt ihre Auftritte im Flammenkleid mit überschäumender Lebensfreude, Schlagfertigkeit und einem Hauch von Mystik und Magie.







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