Die neuen Studentinnen und Studenten kommen derzeit an der Universität Koblenz an. Unsere Redaktion hat fotografische Eindrücke aus der Einführungswoche der Erstsemester gesammelt – hier geht es zur Bildergalerie.
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Überschwänglich sind sie begrüßt worden: Kostümierte Gruppen älterer Semester betreuen die neuen Studentinnen und Studenten an der Universität Koblenz während ihrer ersten Woche. So war eine Gruppe als Schlümpfe, eine andere wiederum als „Piraten der Karibik“ verkleidet.