Blutspenden in Koblenz: Das sind die DRK-Blutspendetermine im November 2025
Blutspenden in Koblenz
Das sind die DRK-Blutspendetermine im November 2025
Zahlreiche Blutspendetermine bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im November wieder in Koblenz und mehreren Stadtteilen an.
Lesezeit 1 Minute
Die Blutspende bleibt lebenswichtig: In Koblenz und in den Stadtteilen werden im November mehrere Termine angeboten, bei denen Bürgerinnen und Bürger Blut spenden können, teilt der DRK-Kreisverband Koblenz mit. Blutspenden sind ein unschätzbarer Beitrag zur medizinischen Versorgung – mit nur einer Blutspende können bis zu drei Leben gerettet werden.