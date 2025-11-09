Blutspenden in Koblenz
Das sind die DRK-Blutspendetermine im November 2025
Zahlreiche Blutspendetermine bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im November wieder in Koblenz und mehreren Stadtteilen an. 

Die Blutspende bleibt lebenswichtig: In Koblenz und in den Stadtteilen werden im November mehrere Termine angeboten, bei denen Bürgerinnen und Bürger Blut spenden können, teilt der DRK-Kreisverband Koblenz mit. Blutspenden sind ein unschätzbarer Beitrag zur medizinischen Versorgung – mit nur einer Blutspende können bis zu drei Leben gerettet werden.

