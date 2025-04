Koblenz/Mayen. Das lange Osterwochenende ist da, und wie sonnig es wird, muss sich noch zeigen. Klar ist: Zeit ist dieser Tage für viele Familien ausnahmsweise einmal ausreichend vorhanden. Vielleicht ist Ostern also eine gute Gelegenheit, in Ruhe ein Brett-, Würfel- oder Kartenspiel auf den Tisch zu packen und gemeinsam zu spielen. Viele Menschen mögen natürlich Uno, Mensch ärgere dich nicht oder die Siedler von Catan. Viele möchten aber vielleicht auch einmal etwas Neues ausprobieren. Unsere Redaktion hat sich bei Spielexperten und Händlern in der Region umgehört und nach Spieletipps gefragt. Und zwar solchen Spielen, die noch nicht selbstverständlich in jedem Haushalt zu finden sind.

Einige Ideen für Familien mit Kindern steuert etwa Lea Sixel vom Spielraum Reuffel bei, der erst kürzlich in die alte Apotheke an der Ecke der Koblenzer Löhrstraße Ecke Friedrich-Ebert-Ring gezogen ist. Da gebe es etwa Tappel. Dies sei „ein rasantes Wortspiel für Jung und Alt“, sagt Sixel. Graue Zellen wie auch flinke Finger seien gefordert.

Für kleine Rätselfreunde schon ab fünf Jahren eigne sich Exit Kids, das Geschick und Verstand fördere. Die Geschichte dahinter: Man muss der kleinen Biene „Bummelz“ helfen, zurück nach Hause zu finden. Und auch Lotti Karotti (ab vier Jahren) spricht Lea Sixel an. Das sei ein Merk- und Reaktionsspiel. Der Überblick muss hierbei über alle Hasen behalten werden, damit am Ende, Geschichten, die das Leben schreibt, möglichst viele Karotten abgestaubt werden können.

i Lea Sixel vom Spielraum Reuffel Kai Myller

Empfehlungen für Spielenachmittage zu Osten hat auf Nachfrage unserer Redaktion auch der Koblenzer Spieleladen Spieß Stein Papier in der Löhrstraße zu bieten. Diese Spiele verbinden „Spaß, Spannung und Familienzeit miteinander“ sagt Mario Stein, neben Gerrit Spieß einer der beiden Inhaber.

In Deduckto (ab acht Jahren) schlüpfen die Mitspielenden in die Rolle tierischer Detektive und versuchen, mittels cleverer Fragen zu erraten, welche verkleidete Figur sie selbst verdeckt halten. Das sei „ein kurzweiliges Ratespiel“, sagt Mario Stein. Dorfromantik (ab acht Jahren) lädt laut ihm zur „entspannten Landschaftsgestaltung“ ein. Gemeinsam lege man Felder, Wälder, Flüsse und Bahnstrecken aus und erlebe, wie aus vielen kleinen Entscheidungen ein großes, idyllisches Ganzes entstehe.

Und auch Landmarks (ab zehn Jahren) spricht der Koblenzer Spieleexperte an. Bei dem Spiel brauche es gute Intuition und Teamgeist. „Hier geben zwei Hinweisgeber ihren Teams Hinweise, um sie an Fallen vorbei zu versteckten Schätzen zu führen.“ Das Spiel erinnere an Codenames, habe aber einen neuen Kniff. Die Spiele seien kurzweilig und schnell erklärt, man könne sie auch im Laden ausprobieren, sagt Mario Stein.

i Mario Stein (rechts) und Gerrit Spieß sind die Inhaber des Spieleladens "Spieß Stein Papier" in Koblenz. Peter Meuer

In Mayen gibt es Brettspiele im Fachgeschäft Ramershoven am Marktplatz. Spieleverkäuferin Monika Eberhard rät unter anderem zu Cities. In dem Spiel (ab zehn Jahre) werden die Spielerinnen und Spieler zu Stadtplanern, die Gebäude oder ganze Viertel gestalten müssen. Monika Eberhard macht klar, dass der Wiederspielwert bei Cities besonders hoch sei. „Auch dank der verschiedenen Spielpläne“, sagt sie – diese stellen unterschiedliche Städte dar, beispielsweise New York oder Paris.

Ebenfalls ein Tipp von Monika Eberhard, die selbst ein großer Spielefan ist: Dog. Das Spiel mit dem tierischen Namen sei ein schönes Familienspiel, erklärt sie. Es sei Mensch ärgere dich nicht durchaus nicht unähnlich. „Man spielt allerdings mit Karten statt Würfeln, und es gibt einige besondere Regeln“, erläutert Monika Eberhard. Spieletipps gibt es also auch für jene, die Altbewährtes mit neuen Spielelementen verknüpfen wollen.