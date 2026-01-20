Emilia stößt Mia vom Thron
Das sind die beliebtesten Babynamen 2025 in Koblenz
Kleine Mädchen, die 2025 in Koblenz zur Welt kamen, heißen mit hoher wahrscheinlichkeit Emilia oder Ida, kleine Jungen Liam.
Zwischen Kreißsaal, Kuscheldecke und der ewigen Frage „Passt der Name auch mit 40 noch?“ haben Koblenzer Eltern 2025 ihre Favoriten gekürt. Das Ergebnis: ein überraschendes Comeback, ein sanfter Abstieg und neue alte Bekannte. 

Koblenz hat gewählt. Also nicht politisch – sondern emotional, hormongesteuert und mit Blick in den einen oder anderen Vornamensratgeber. Und das Ergebnis steht fest: Emilia ist zurück. Wie ein guter Ohrwurm, den man eigentlich schon losgeworden war, der aber plötzlich wieder im Kopf ist.

