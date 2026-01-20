Emilia stößt Mia vom Thron Das sind die beliebtesten Babynamen 2025 in Koblenz Angela Kauer-Schöneich 20.01.2026, 16:00 Uhr

i Kleine Mädchen, die 2025 in Koblenz zur Welt kamen, heißen mit hoher wahrscheinlichkeit Emilia oder Ida, kleine Jungen Liam. Waltraud Grubitzsch/dpa. picture alliance / dpa

Zwischen Kreißsaal, Kuscheldecke und der ewigen Frage „Passt der Name auch mit 40 noch?“ haben Koblenzer Eltern 2025 ihre Favoriten gekürt. Das Ergebnis: ein überraschendes Comeback, ein sanfter Abstieg und neue alte Bekannte.

Koblenz hat gewählt. Also nicht politisch – sondern emotional, hormongesteuert und mit Blick in den einen oder anderen Vornamensratgeber. Und das Ergebnis steht fest: Emilia ist zurück. Wie ein guter Ohrwurm, den man eigentlich schon losgeworden war, der aber plötzlich wieder im Kopf ist.







Artikel teilen

Artikel teilen