Läden sollen Besucher anziehen
Das sind die „Ankermieter“ im Koblenzer Forum Mittelrhein 
Das Forum Mittelrhein ist eins von gleich zwei Einkaufszentren in Koblenz.
Das Forum Mittelrhein ist eins von gleich zwei Einkaufszentren in Koblenz.
Matthias Kolk (Archiv)

Was braucht ein Einkaufszentrum, damit es läuft? Ankermieter sind da eine wichtige Komponente, auch im Forum Mittelrhein in Koblenz. Doch es gibt noch mehr Faktoren, die wichtig sind, erklärt Centermanagerin Cindy Häßlein.

Lesezeit 1 Minute
Dass mit dem Umbau von Saturn in einen Media Markt ein Elektronikhändler im Forum Mittelrhein bleibt, ist für das Einkaufszentrum eine wichtige Nachricht. Centermanagerin Cindy Häßlein erklärt gegenüber unserer Redaktion, wieso.Der neue Media Markt wird, wie der Saturn vorher auch, das einzige Geschäft im Bereich Elektronik in dem Einkaufszentrum sein.
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