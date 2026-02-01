SPD-Wahlkampf in Koblenz
Das sagen Pistorius und Schweitzer zur Bundeswehr
Gut gelaunt beim Wahlkampf in Koblenz: (von links) Anna Köbberling, Alexander Schweitzer und Boris Pistorius.
Winfried Scholz

Der Wahlkampf in Rheinland-Pfalz nimmt Fahrt auf. Am Wochenende waren die SPD-Größen Boris Pistorius und Alexander Schweitzer in Koblenz. Verteidigungsminister und Landeschef hatten ein paar wichtige Nachrichten im Gepäck. 

Lesezeit 3 Minuten
Es war der Auftakt der „Alexander Schweitzer Tour“ vor mehr als 300 Zuschauern in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle: Neben dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Schweitzer waren Verteidigungsminister Boris Pistorius und die Koblenzer Landtagskandidatin Anna Köbberling (alle SPD) dabei.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWK 9 – Koblenz

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren