Das sagen Pistorius und Schweitzer zur Bundeswehr

Der Wahlkampf in Rheinland-Pfalz nimmt Fahrt auf. Am Wochenende waren die SPD-Größen Boris Pistorius und Alexander Schweitzer in Koblenz. Verteidigungsminister und Landeschef hatten ein paar wichtige Nachrichten im Gepäck.

Es war der Auftakt der „Alexander Schweitzer Tour“ vor mehr als 300 Zuschauern in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle: Neben dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Schweitzer waren V

erteidigungsminister Boris Pistorius und die Koblenzer Landtagskandidatin Anna Köbberling (alle SPD) dabei.