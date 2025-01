Das sagen Parteien in und um Koblenz zum Böllerverbot

Alle Jahre wieder wird sie geführt: die Diskussion ums Böllern in der Silvesternacht. Eine Petition brachte in den sozialen Medien nach dem jüngsten Jahreswechsel neuen Schwung. Das sagen die Parteien in Koblenz und der Region zu einem Böllerverbot.