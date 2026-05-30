Sanierung in den Rheinanlagen
Das sagen Gutachter zum Denkmal der Kaiserin in Koblenz
In den Koblenzer Rheinanlagen sitzt seit rund 130 Jahren Kaiserin Augusta – besser gesagt, ein Denkmal von ihr. Sie hat die Rhei
In den Koblenzer Rheinanlagen sitzt seit rund 130 Jahren Kaiserin Augusta – besser gesagt, ein Denkmal von ihr. Sie hat die Rheinanlagen für die Koblenzer Bevölkerung herstellen lassen.
Doris Schneider

An vielen Stellen am Denkmal der Kaiserin Augusta in den Koblenzer Rheinanlagen blättert die Farbe ab, und dass die Schäden nicht nur oberflächlich sind, kann man auch als Laie sehen. Das sagen die Experten. 

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Mit den Anstrichen am Kaiserin-Augusta-Denkmal haben sich Gutachter befasst – mit dem Ergebnis, dass möglichst schnell etwas am Denkmal in den Koblenzer Rheinanlagen passieren muss. „Diese Untersuchungen und Reinigungsproben wurden von einer Diplom-Restauratorin und einem Steinrestaurator im Handwerk in Absprache mit der Denkmalbehörde durchgeführt“, berichtet Nicole Morales von der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt.

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