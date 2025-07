Die Parkplatzsuche in der Koblenzer Südstadt kann mühsam sein. Wie bewerten die betroffenen Anwohner die Situation und was halten sie von der Idee, nachts die Parkflächen von Supermärkten und Einzelhändlern nutzen zu können?

Die Stadt Koblenz zieht das Feierabendparken in einzelnen Stadtteilen in Erwähnung. Supermärkte und Discounter, deren Parkflächen dafür außerhalb der Geschäftszeiten zur Verfügung gestellt werden sollen, sind geteilter Meinung. Doch was sagen eigentlich die, für die das Modell gedacht ist? Unsere Zeitung hat bei Anwohnern in Koblenz-Süd nachgefragt, was sie von der Parkplatzsituation vor Ihrer Haustür halten.

„In der Hohenzollernstraße ist es abends extrem schwer, einen Parkplatz zu finden“, berichtet Fiona Wangard. Sie weiche im Zweifel auf die Mainzer Straße aus. Die junge Frau vermutet allerdings, dass sie mit ihrem kleinen Auto mehr Glück bei der Parkplatzsuche hat als andere. Für Familien mit größeren Fahrzeugen, von denen es ihr zufolge in der Südstadt einige gibt, sei es weitaus schwieriger. Sie räumt jedoch ein: „Im Vergleich zur Koblenzer Altstadt ist das Parken in der Südstadt weniger kompliziert.“

Feierabendparken in Koblenz am 24.07.2025 Feierabendparken in Koblenz Können Südstädter bald nachts bei Edeka parken? Wo andere Einzelhändler Vermüllung, Falschparker und einen Konflikt zur Kundenzufriedenheit sehen, sieht Alexander Kreuzberg eine Chance im Feierabendparken. Warum der Edeka-Kreuzberg-Chef das Konzept für sinnvoll hält, erklärt er unserer Zeitung.

Das Feierabendparken auf Parkplätzen von Einzelhändlern hält sie grundsätzlich für eine gute Idee, da es gerade die Anwohner der Hohenzollernstraße entlasten könnte. Darüber hinaus sieht sie in dem Konzept ein Mittel, um die Südstädter zu besänftigen, die mit der Preiserhöhung für das Anwohnerparken vor rund 17 Monaten unzufrieden sind. „Das wurde einfach zu schnell und zu extrem angehoben und ohne die ausreichende Berücksichtigung von Familien“, findet sie. Die Bedenken der Marktbetreiber kann Wangard jedoch nachvollziehen: „Die Supermärkte müssen ja auch schauen, dass die Leute wieder pünktlich wegfahren, wenn der Markt öffnet.“

Luzie Cholewa, die seit den 90er-Jahren in der Hohenzollernstraße lebt, beobachtet, dass die Parksituation oft von den Urlaubszeiten abhängt. „Jetzt in den Sommerferien ist weniger los. Vor Weihnachten kann man es aber komplett vergessen“, sagt die Südstädterin. Auch abends ab 18 Uhr werde es häufig schwierig, da suche sie ebenfalls auf der Mainzer Straße nach einem Parkplatz. Manchmal, wenn wirklich alles voll ist, parkt sie sogar bei ihrer Tochter in der Schenkendorfstraße – ein langer Fußmarsch zu ihrer Wohnung. „Ich habe mir schon längst gedacht, dass es gut wäre, wenn man auf Supermarktparkplätzen parken könnte“, sagt Cholewa zum Feierabendparken. „Mehr Parkplätze wären aber noch besser“, ergänzt sie.

Anwohner: Das Feierabendparken würde helfen

Auch Shpetim Fethau lebt mit seiner Familie in der Hohenzollernstraße. Er beschreibt die tägliche Parkplatzsuche, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt als „eigentlich immer schwierig“. Mit zwei Autos ist das ein doppeltes Problem. Nachmittags fängt es laut Fethau bereits gegen 15 Uhr an, voll zu werden. „Sonntags ist es auch katastrophal, weil dann alle bis mittags zu Hause sind“, erzählt er. Wüsste er, dass Supermärkte ihren Parkplatz außerhalb der Geschäftszeiten zur Verfügung stellen, würde er diesen direkt ansteuern. „Das würde uns sehr helfen und viel Zeit sparen“, sagt der Familienvater.

Es gibt allerdings auch Südstädter, die die Parksituation weniger negativ bewerten. Irina, die mit ihrer Familie in dem Koblenzer Stadtteil lebt, berichtet: „Die Situation ist, um ehrlich zu sein, in Ordnung.“ Die junge Mutter erlebe höchstens freitags und samstagabends, dass die Suche nach einem freien Platz auch mal länger dauern kann, aber grundsätzlich finde sie meist innerhalb kürzester Zeit eine Lücke. „Ich finde die Situation nicht so schlimm, wie in der Altstadt, sonst würde ich nicht hier wohnen wollen“, erklärt sie. Das Feierabendparken hält die Frau dennoch für eine gute Idee, „oder grundsätzlich mehr Parkplätze zu schaffen.“

i Am Vormittag sind alle freien Plätze in der Theodor-Körner-Straße in der Südstadt belegt. Kim Fauss

Eine Studentin, die an der Grenze zwischen Südstadt und Mitte wohnt, sieht die Situation ähnlich entspannt. Die 25-Jährige sei von der Parkplatznot nicht direkt betroffen. Sie denkt, das Feierabendkonzept würde ihr persönlich nicht viel nützen: „In meiner Nähe ist kein Supermarkt oder Einzelhändler, der sich dazu eignen würde. Die meisten sind zu Fuß zu weit entfernt und da würde ich dann keine Parkgebühr für zahlen wollen“, erklärt die Anwohnerin.