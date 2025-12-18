Städtische Finanzen Das sagen die Fraktionen zum Koblenzer Haushalt 2026 Peter Meuer 18.12.2025, 16:24 Uhr

i Haushaltssitzung in Koblenz: Hier spricht der CDU-Fraktionschef Stephan Otto. Mirco Klein

Der Koblenzer Stadtrat hat den Haushalt für 2026 beschlossen. Das Defizit ist groß, dennoch stehen die meisten Fraktionen hinter dem Zahlenwerk. Warum, das begründeten die Stadträtinnen und Stadträte in ihren Haushaltsreden. Eine Übersicht.

Der Koblenzer Haushalt für das Jahr 2026 ist ein schwieriger, das Defizit ist groß. Der Ergebnishaushalt liegt mit 44,3 Millionen Euro im Minus, der Finanzhaushalt mit rund 40 Millionen. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr war die Zustimmung zum Zahlenwerk am Freitag dennoch fraktionsübergreifend groß, lediglich die AfD stimmte dem Haushaltsentwurf nicht zu.







