Fit für die Zukunft werden: Einen Ausblick auf künftige Projekte der Moselgemeinde gab Ortsbürgermeister Arnold Waschgler vor zahlreichen Gästen beim Neujahrsempfang in Lehmen. So sollen die Kindertagesstätte und der Sportplatz saniert werden.
Eine Bilanz, ein Ausblick und stimmungsvolle musikalische Unterhaltung prägten den Neujahrsempfang der Ortsgemeinde Lehmen. Bürgermeister Arnold Waschgler begrüßte viele Bürger, den Präsidenten des DLRG-Landesverbandes Rheinland-Pfalz Andreas Back, Weinkönigin Jessica und die Mitglieder des Gemeinderates.