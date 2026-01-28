Neujahrsempfang in Lehmen
„Das Rückgrat unseres Dorfes ist das Ehrenamt“
Beim Neujahrsempfang in Lehmen präsentierte sich Bürgermeister Arnold Waschgler mit einem Damenquartett (von links): Jana Tinapp, (Dritte Beigeordnete), Weinkönigin Jessica Burger, Michelle Alsbach (Zweite Beigeordnete) und Christine Altmeppen (Erste Beigeordnete).
Erwin Siebenborn

Fit für die Zukunft werden: Einen Ausblick auf künftige Projekte der Moselgemeinde gab Ortsbürgermeister Arnold Waschgler vor zahlreichen Gästen beim Neujahrsempfang in Lehmen. So sollen die Kindertagesstätte und der Sportplatz saniert werden.

Eine Bilanz, ein Ausblick und stimmungsvolle musikalische Unterhaltung prägten den Neujahrsempfang der Ortsgemeinde Lehmen. Bürgermeister Arnold Waschgler begrüßte viele Bürger, den Präsidenten des DLRG-Landesverbandes Rheinland-Pfalz Andreas Back, Weinkönigin Jessica und die Mitglieder des Gemeinderates.

