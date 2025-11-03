Das Rätsel um den übergroßen TuS-Schal am Deutschen Eck

Anhänger der TuS Koblenz haben dieser Tage in einer Nacht- und Nebelaktion einen Riesenschal am Denkmal am Deutschen Eck befestigt. Und viele fragen sich, ob unzählige Flugblätter in der Stadt damit etwas zu tun haben. Hinweise dafür gibt es.
Ein überdimensional großer Fanschal der TuS Koblenz schmückte bis vor wenigen Tagen den Hals des Pferdes am Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck. Kurz vor dem Stadtderby gegen Rot-Weiss hatten sich offenbar Anhänger der TuS einen Streich erlaubt – und legten in der ganzen Stadt Fährten aus, um auf ihn hinzuweisen.