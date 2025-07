Am Freitag, 4. Juli, um 17 Uhr ist der offizielle Fassanstich, dann wird drei Tage lang auf vielen Plätzen in der Koblenzer Altstadt gefeiert. Was Besucher erwartet.

Eröffnet wird das Altstadtfest am Freitag, 4. Juli, mit dem traditionellen Fassanstich auf dem Platz an der Liebfrauenkirche. Das Programm der einzelnen Bühnen:

Liebfrauenkirche (Bühne der Großen Koblenzer Karnevalsgesellschaft)

Am Freitag ab 17 Uhr wird hier der Moddersprochpreis an Stephan Otto verliehen, abends spielt die Band Tuesday Gone. Am Samstag gibt es ab 14 Uhr Kinderschminken und einen Tanzworkshop für Kinder, ab 20 Uhr spielt Sixbit Coverrock. Am Sonntag ab 14 Uhr spielt das Feuerwehrorchester aus Lay, es gibt eine große Tombola.

Münzplatz (Bühne von „Muttis“)

Freitag ab 17 Uhr legen nacheinander DJs au. Das Programm geht am Samstag ab 12 Uhr weiter, am Sonntag ist ab 12 Uhr eine Jazzparty.

Jesuitenplatz (Einstein-Bühne)

Freitag gibt es ab 18 Uhr Musik mit DJ, ab 20 Uhr spielt Sidewalk. Samstag geht es mit DJ um 18 Uhr weiter, ab 20 Uhr Non plus X.

Görresplatz (Saphir-Bühne)

Freitag gibt es ab 18 Uhr Musik mit DJ, ab 20 Uhr spielen Non plus X. Am Samstag ab 18 Uhr DJ, ab 20 Uhr Sidewalk.

Eltzerhofstraße (Mephisto-Bühne)

Freitag ab 18 Uhr spielen erst Helde B2B Fogi und René Stoffel, Samstag geht es um 19 Uhr weiter mit Halb so wild, Luke Blum und anderen.

Brunnenhof (Bühne der Bürgerinitiative Altstadt)

 Sonntag ab 15 Uhr gibt es eine kreative „Mach mal Kunst“-Aktion, Porträtzeichnen, Musik und kulinarische Angebote.