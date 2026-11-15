Mit Halleluja, Zirkel & Spritz
Das neue Mülheimer Möhnenpaar stellt sich vor
Mülheim-Kärlich hat ein neues Möhnenpaar. Von links: Möhnenmariechen Viviane, Pagin Tina, Obermöhn Monika II., Möhnerich Brigitt
Mülheim-Kärlich hat ein neues Möhnenpaar. Von links: Möhnenmariechen Viviane, Pagin Tina, Obermöhn Monika II., Möhnerich Brigitte I. und Pagin Simone.
Mirco Klein

Der größte Möhnenverein Deutschlands hat ein neues Möhnenpaar. Im Interview stellen sich die frisch gebackenen Tollitäten Monika II. und Brigitte I. vor und erklären, warum die Obermöhn ihren Möhnereich quasi mitgeheiratet hat. 

Lesezeit 5 Minuten
Nun ist es offiziell: Der Möhnen-Club 1950 Mülheim hat ein neues Möhnenpaar. Obermöhn Monika II. und Möhnerich Brigitte I. samt Hofstaat wurden auf der Prunksitzung des Vereins am Freitag offiziell vorgestellt. Wer sind die beiden und wie kamen sie zu dem närrischen Amt?
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