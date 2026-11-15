Der größte Möhnenverein Deutschlands hat ein neues Möhnenpaar. Im Interview stellen sich die frisch gebackenen Tollitäten Monika II. und Brigitte I. vor und erklären, warum die Obermöhn ihren Möhnereich quasi mitgeheiratet hat.
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Nun ist es offiziell: Der Möhnen-Club 1950 Mülheim hat ein neues Möhnenpaar. Obermöhn Monika II. und Möhnerich Brigitte I. samt Hofstaat wurden auf der Prunksitzung des Vereins am Freitag offiziell vorgestellt. Wer sind die beiden und wie kamen sie zu dem närrischen Amt?