Narrenzunft ehrt in Koblenz
Das Närrische Posthorn geht an Jürgen Jung
Edgar Friedrich (links) verliest die Urkunde zur Verleihung des Närrischen Posthorns an Jürgen Jung (3. von links).
Martin Ingenhoven

Ihre höchste Auszeichnung verleiht die Narrenzunft Gelb-Rot an einen, der laut Bürgermeisterin Ulrike Mohrs Werte verkörpert, die heute ins Wanken geraten sind. Auch viele andere Karnevalisten sind jetzt um eine Ehrung reicher.

Lesezeit 3 Minuten
Sie gehören zum Karneval wie Bützcher, Strüßcher und Kamelle – Orden und Auszeichnungen in glänzendem Gold und schimmerndem Silber. So mancher Gardist präsentiert stolz seine reich geschmückte Uniform. Doch welcher närrische Freund des Sitzungskarnevals kennt sie nicht – die scheinbar endlosen Ehrungsorgien, die die Stimmung im Saal deutlich abkühlen lassen.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionKarneval

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren