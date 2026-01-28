Narrenzunft ehrt in Koblenz Das Närrische Posthorn geht an Jürgen Jung Martin Ingenhoven 28.01.2026, 13:30 Uhr

i Edgar Friedrich (links) verliest die Urkunde zur Verleihung des Närrischen Posthorns an Jürgen Jung (3. von links). Martin Ingenhoven

Ihre höchste Auszeichnung verleiht die Narrenzunft Gelb-Rot an einen, der laut Bürgermeisterin Ulrike Mohrs Werte verkörpert, die heute ins Wanken geraten sind. Auch viele andere Karnevalisten sind jetzt um eine Ehrung reicher.

Sie gehören zum Karneval wie Bützcher, Strüßcher und Kamelle – Orden und Auszeichnungen in glänzendem Gold und schimmerndem Silber. So mancher Gardist präsentiert stolz seine reich geschmückte Uniform. Doch welcher närrische Freund des Sitzungskarnevals kennt sie nicht – die scheinbar endlosen Ehrungsorgien, die die Stimmung im Saal deutlich abkühlen lassen.







