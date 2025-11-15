Interview mit dem Regisseur Das macht das Koblenzer Weihnachtsvarieté erfolgreich Alexander Thieme-Garmann 15.11.2025, 11:00 Uhr

i Was das Programm des Weihnachtsvarietés auf der Festung Ehrenbreitstein in diesem Jahr zu bieten hat und warum Varieté generell eine Renaissance feiert, erklärt Regisseur Karl-Heinz Helmschrot im Interview. JEAN-FERRY

Warum passt Varieté so gut zu Weihnachten? Und was hat das Programm des Weihnachtsvarietés auf der Festung Ehrenbreitstein in diesem Jahr zu bieten? Diese Fragen beantwortet Regisseur Karl-Heinz Helmschrot im Interview.

Seit vielen Jahren hat das Weihnachtsvarieté im Café Hahn auf der Festung Ehrenbreitstein einen festen Platz im Terminkalender. Am Donnerstag fand nun die Premiere statt. Unsere Redaktion sprach mit dem langjährigen Regisseur Karl-Heinz Helmschrot über das neue Programm und die Gründe für den Erfolg des Formats.







Artikel teilen

Artikel teilen