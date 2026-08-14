Kleingärtnern in Koblenz „Das Letzte, was ich aufgeben würde, ist mein Garten“ Matthias Kolk 14.08.2026, 06:00 Uhr

i Dieser Kleingarten in der Koblenzer Goldgrube gehört einem echten Urgestein der Szene. Alexej Zepik

Ein Leben ohne seinen Kleingarten will sich Klaus Linder gar nicht vorstellen. 1982 kam der Koblenzer recht unverhofft zu seinem Hobby, das ihm später geholfen hat, wenn das Leben mal zu schwer wurde. Eine Geschichte von der Liebe zum Kleingärtnern.

Quietschend öffnet sich das dunkelbraune Holzgatter, hinter dem ein schmaler Weg aus Steinplatten – etwa zwei Fuß breit – zu einer Gartenlaube führt. Rechts und links wachsen Karotten, Zwiebeln und Bohnen in Reih und Glied. Gelb-rote Staudenblüten beugen sich in den Weg und werden im Sonnenschein von Bienen umschwirrt.







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