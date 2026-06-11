Koblenzer Bauruine Das Königsbacher-Areal als Genossenschaftsmodell? Jan Lindner 11.06.2026, 11:00 Uhr

i Auf dem riesigen Gelände rund um die ehemalige Königsbacher-Brauerei sollte ein neues Wohnquartier entstehen. Ingo Beller

Auch Koblenz könnte ein paar neue Wohnungen gebrauchen. Auf dem Königsbacher-Areal waren einst 1200 Einheiten geplant. Doch daraus wird wohl nichts, seit Jahren ist es eine Bauruine. Könnte ein Genossenschaftsmodell das riesige Gelände entwickeln?

Es klang so schön und vielversprechend: Pünktlich zur Bundesgartenschau 2029 sollte das neue Wohnquartier auf dem Königsbacher-Areal fertig sein: mit 1200 Wohnungen, Hotel, Büro- und Verwaltungszentrum, Nahversorger, 488 Tiefgaragenstellplätzen und Parkhaus im Koblenzer Stadtteil Stolzenfels.







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