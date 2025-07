Was früher der Rhein-in-Flammen-Samstag war, ist seit vielen Jahren das dreitägige Koblenzer Sommerfest. Die drei Tage haben sich seit der Erstauflage 2012 bewährt, nur der Name nicht. Jetzt kehrt der Veranstalter offiziell zurück zum alten Namen.

Wie, Rhein in Flammen in Koblenz hieß zuletzt gar nicht mehr offiziell Rhein in Flammen? Ja, richtig! Seit das Traditionsevent 2012 auf drei Veranstaltungstage ausgedehnt wurde, war es das Koblenzer Sommerfest. Jetzt kehrt die Veranstaltung ganz offiziell zurück zum alten Namen – der ohnehin nie wirklich weg war, wie Jan Moryson, Marketingchef der Koblenz-Touristik, erklärt.

Die Idee, rund um das Höhenfeuerwerk am Samstag ein Fest mit viel Livemusik, Kulinarik und Flaniermeilen zu planen, hat gefruchtet. 2012 wurde erstmals drei Tage lang das Sommerfest gefeiert. „Der Freitag ist mittlerweile ein vollwertiger Veranstaltungstag, und auch der Sonntag wird als Familien- und Kindertag bestens angenommen“, sagt Jan Moryson 13 Jahre später gegenüber unserer Zeitung. Der neue Name sei damals nötig gewesen, „um zu kommunizieren, dass sich etwas verändert“.

Als dreitägiges Event hat sich das Sommerfest über die Jahre etabliert. Nur den neuen Namen hätten die Gäste nie wirklich verinnerlicht, so Moryson. „Man ging auch freitags oder sonntags immer zu Rhein in Flammen. Dem haben wir uns nun realistisch gestellt und die offizielle Benennung des Festes der gelebten Formulierung angepasst.“ Seit diesem Jahr bewirbt die Koblenz-Touristik also das gesamte Festwochenende (wieder) als „Rhein in Flammen® Koblenz“.

Auch für den Veranstalter selbst sei das in der Kommunikation und Vermarktung einfacher, sagt Moryson. Über Stadt-, Bundesland- und sogar Landesgrenzen hinweg können Menschen etwas mit dem Namen Rhein in Flammen anfangen. Claus Hoffmann, Geschäftsführer der Koblenz-Touristik, formulierte es jüngst in einer Pressekonferenz so: „Wenn man irgendwo auswärts unterwegs ist und sagt, man kommt aus Koblenz, dann kennt ein anderer die Stadt entweder wegen der Bundeswehr oder wegen Rhein in Flammen.“ Als kleiner Junge in Koblenz habe er das Feuerwerk immer gespannt verfolgt, „das war immer ein Anlass, warum man länger aufbleiben durfte“. Mit dem Namen verbindet wahrscheinlich nicht nur er einfach mehr.