Bis ins Jahr 2028 bleibt das Schloss in Koblenz eine Baustelle. Die Sanierung der Fassade und des Dachs nimmt viel Zeit in Anspruch – und auch viel Raum. Teilflächen des Schlossparks sind für die Öffentlichkeit jetzt nicht mehr zugänglich.

Das Koblenzer Schloss wird saniert, die Baustelleneinrichtung hat am 14. Juli begonnen. Mittlerweile steht ein Großteil der Zäune, die den Baustellenbereich vom weiterhin öffentlich zugänglichen Bereich der Schlosswiesen trennt. Das bedeutet auch: Ab jetzt ist der Durchgang durchs Schloss für einige Jahre nicht mehr möglich.

Gegenüber unserer Zeitung hatte das Amt für Bundesbau vor einiger Zeit angekündigt: Für die Sanierung des Dachs und der Fassade wird das Schloss bis ins Jahr 2028 umzäunt. Die Bauzäune auf der Stadtseite stehen nun vom Schloss aus gesehen unmittelbar hinter den ersten beiden Rasenflächen auf dem Querweg.

i Bauzäune sperren den Baustellenbereich jetzt vom öffentlich zugänglichen Schlosspark ab. Doris Schneider

Rund ein Drittel der Wiesen ist damit nicht mehr öffentlich zugänglich. Der abgesperrte Bereich dient künftig unter anderem als Lagerfläche. Ebenfalls abgesperrt wurden die Zirkularbauten rechts und links der Wiesen. Die lange Picknick-Tafel, der Spielplatz und der Skatepark bleiben weiterhin zugänglich.

Mittlerweile hat sich auch schon ein Bagger an die Arbeit gemacht, Teile der Rasenflächen zu bearbeiten. Momentan türmen sich kleine Erdhügel vor dem Prunkbau auf. Nicole Berger, Sprecherin des Amts für Bundesbau, erklärt auf Anfrage unserer Zeitung: „Die Einrichtung der Baustelle erfolgt schrittweise: Beginnend mit vorbereitenden Maßnahmen und der Aufstellung der Bauzäune, folgen in den nächsten Wochen die Herrichtung der Flächen sowie die Errichtung der Turmdrehkräne.“

i Bauzäune trennen den künftigen Baustellenbereich vom öffentlich zugänglichen Park. Doris Schneider

Gesperrt ist nun auch der Durchgang durchs Schloss in Richtung Rheinufer. Auch auf der dem Fluss zugewandten Seite des Schlosses stehen Arbeiten an, der Lennépark soll aber zu großen Teilen weiterhin begehbar bleiben. Auswirkungen hat das zum Beispiel auf die Kulturstufen, die noch bis Ende August mittwochabends an den Rheinstufen stattfinden und auch die Ufer-Bar, die bis Oktober bleibt. Besucher gelangen künftig nur noch über die Stresemannstraße hierhin, denn auch der Zugang durch die Kaiserin-Augusta-Anlagen von der Südstadt aus ist gesperrt – hier ist der Neubau der Pfaffendorfer Brücke dafür verantwortlich.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben investiert im ersten von zwei Bauabschnitten am Schloss rund 43,3 Millionen Euro. Bis zur Bundesgartenschau 2029 soll das Schloss von außen in neuem Glanz erstrahlen. Nach der Buga steht ab 2030 ein zweiter Bauabschnitt an, der im Sommer 2032 fertig sein soll.