Drei Tage viel Programm Das Koblenzer Altstadtfest ist eröffnet Matthias Kolk 03.07.2026, 17:55 Uhr

i Bürgermeisterin Dagmar Kranz und Detlev Port, Gebietsverkaufsleiter der Bitburger Braugruppe, haben das Koblenzer Altstadtfest am Freitag mit dem Fassanstich eröffnet. Alexej Zepik

Die Stände sind geöffnet, die Bands und DJs stehen in den Startlöchern: Das Koblenzer Altstadtfest ist offiziell gestartet. Auf sieben Plätzen gibt es jetzt drei Tage lang Programm.

Mit dem traditionellen Fassanstich wurde das Koblenzer Altstadtfest am Freitag auf dem Platz an der Liebfrauenkirche offiziell eröffnet. Auf sieben Plätzen gibt es bis einschließlich Sonntag ein buntes Programm, das alle Generationen ansprechen soll, so erhoffen es sich die Organisatorinnen der Großen Koblenzer Karnevalsgesellschaft.







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