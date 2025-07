Das Koblenzer Altstadtfest in Bildern

Das Altstadtfest in Koblenz ist rum, aber die Erinnerungen bleiben. Tanzende Crowds, kreative Künstler und Bands im Abriss-Modus: Wir haben das Altstadtfest in Bildern eingefangen.

Drei Tage haben Menschen am ersten Juliwochenende auf dem Altstadtfest in Koblenz getanzt, gefeiert und genossen. Von dem Trubel auf den Plätzen in der Altstadt berichtet unser Fotograf Alexej Zepik: