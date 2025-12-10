Die Rückkehr von Saal 1 Das Kinopolis Koblenz belebt sein Herzstück wieder Matthias Kolk 10.12.2025, 12:00 Uhr

i Kinopolis-Betriebsleiterin Nina Lenzgen ist ziemlich erleichtert, dass der große Kinosaal 1 bald fertig saniert ist. Kevin Ruehle

Im Kinosaal 1 des Kinopolis’ in Kobenz ist so ziemlich alles neu. Die Sanierung ist in den letzten Zügen. Für Leiterin Nina Lenzgen ist seine Rückkehr in den Betrieb ein besonderer Moment, auf den sie und ihr Team ziemlich lange warten mussten.

Schon eine gefühlte Ewigkeit bewegt sich in Saal 1 im Kinopolis Koblenz auf der Leinwand und auf den Sesseln nichts. Doch am Mittwoch, 17. Dezember, kehrt das Leben zurück in das „Herzstück“ des Kinos an der B9, wie Nina Lenzgen den größten der 14 Säle nennt.







Artikel teilen

Artikel teilen