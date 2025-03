Das Kinopolis in Koblenz läuft weiter auf Sparflamme

Seit mehr als 365 Tagen lief in den Kinosälen 1 bis 8 im Kinopolis Koblenz kein Film mehr auf der Leinwand. Der Brand im Kassenbereich des Lichtspielhauses an der Bundesstraße 9, der im Februar 2024 ausgebrochen war, wirkt bis heute nach – und wird es auch noch eine Zeit lang. „Leider müssen wir davon ausgehen, dass eine Wiedereröffnung der betroffenen Bereiche und damit auch unserer Kinosäle 1 bis 8 bis Ende dieses Jahres nicht möglich sein wird“, teilt Kinobetreiberin Nina Lenzgen auf Anfrage unserer Zeitung nun mit.

Sanierung hat noch nicht begonnen

Die Sanierung des vom Brand in Mitleidenschaft gezogenen Gebäudebereichs hat bis heute noch immer nicht begonnen. Der Knackpunkt: Man befinde sich weiterhin in einem laufenden Verfahren mit den Versicherungen, was die Sanierungskosten betrifft, sagt Kino-Chefin Lenzgen und macht keinen Hehl daraus: „Die Situation nach dem Brand in unserem Kassenbereich beschäftigt uns nach wie vor sehr.“

Aber was war eigentlich passiert? Ein Blick zurück: Der Brand ereignete sich am 29. Februar 2024, ausgerechnet einem Donnerstag, dem Kinostarttag in Deutschland. In einem Nebenraum des Kassenbereichs war am Vormittag ein Feuer ausgebrochen. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung, vermeldete die Koblenzer Feuerwehr damals. Ihre Einsatzkräfte konnten den Brand zwar löschen, allerdings setzte die starke Verrauchung einigen Kinosälen und der vorhandenen Technik ordentlich zu.

Mehr als zwei Drittel der Sitzplätze nicht nutzbar

Für rund drei Wochen blieb das Kino, das im Normalbetrieb Platz für 1759 Gäste bietet, in der Folge komplett geschlossen. Danach nahmen Lenzgen und ihr Team zumindest in den Sälen 9 bis 14 den Betrieb wieder auf. Der beschädigte Gebäudebereich, in dem sich die drei größten Kinosäle 1 (424 Plätze), 7 (209 Plätze) und 8 (206 Plätze) befinden, wurde im Foyer baulich abgetrennt.

Daran wird sich vorerst auch nichts ändern. Auf die Frage, ob der Kinopolis-Standort in Koblenz gefährdet sei, antwortet Lenzgen kurz und knapp: „Nein“. Finanzielle Einbußen hat es natürlich gegeben, sagt sie. Immerhin sind knapp mehr als 70 Prozent der Sitzplätze des Kinos seit dem Brand nicht nutzbar.

„Wir werden auf jeden Fall wieder ganz aufmachen.“

Nina Lenzgen

Um die Einbußen aber möglichst gering zu halten, habe man die Taktung der Filmvorführungen in den offenen Kinosälen deutlich erhöht. „Die Auslastung durch Kino-Gäste war seit dem Brand ausgesprochen gut“, sagt Lenzgen. Für das Kinopolis sei das eine tolle und wichtige Unterstützung. Sie ergänzt: „Gott sei Dank mussten wir wegen des Brandes keine Kündigungen aussprechen.“

Beim Blick in die Zukunft übt sich die Kinopolis-Betreiberin in Optimismus. Auch wenn noch nicht absehbar ist, wie lange es noch dauert, so ist das Ziel doch klar: „Wir werden auf jeden Fall wieder ganz aufmachen. Wir glauben an den Standort in Koblenz und wollen weiterhin Gas geben.“

Eine Wiedereröffnung des ganzen Kinos sehnen sicher auch viele Kino-Gäste herbei. Auf ein beliebtes Angebot müssen sie seit dem Brand verzichten: Die beliebten D-Box-Sessel mit integriertem Bewegungssystem gibt es nur in den geschlossenen Kinosälen 1, 2 und 8.