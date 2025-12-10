VG will TLF 3000 anschaffen Das kann das neue Fahrzeug für die Vallendarer Wehr Winfried Scholz 10.12.2025, 13:05 Uhr

i Die Vallendarer Feuerwehr beschafft ein Tanklöschfahrzeug diesen Typs. stephan dinges. Verbandsgemeinde Vallendar

Die Verbandsgemeinde Vallendar will im kommenden Jahr für die Feuerwehr ein Tanklöschfahrzeug 3000 erwerben. Warum dieses besonders gut für die vielfältigen Einsätze in der VG geeignet ist, wurde in der Haushaltssitzung erläutert.

Mit dem kürzlich verabschiedeten Haushalt der Verbandsgemeinde (VG) Vallendar für das Jahr 2026 beschloss der Rat auch, Feuerwehrfahrzeuge neu anzuschaffen. Dazu gehört auch ein Tanklöschfahrzeug (TLF) auf einem Unimog-Fahrgestell. Es hat eine Wasserkapazität von 3000 Litern.







