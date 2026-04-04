Neubau der Synagoge naht Das jüdische Leben in Koblenz rückt wieder ins Zentrum Matthias Kolk 04.04.2026, 06:00 Uhr

i Modell des Lageplans für den Bau der neuen Synagoge in Koblenz. Mirco Klein

Seit fast 80 Jahren findet jüdisches Leben in Koblenz in einem Provisorium statt. Die Synagoge im Rauental war eigentlich eine Friedhofshalle. Ein Neubau ist schon lange geplant – und wird nun konkreter. Dabei geht es nicht nur um ein neues Gebäude.

Es ist nicht einfach nur eine grüne Wiese mit ein paar Bäumen darauf und Parkplätzen drumherum, vor der Heribert Heinrich steht. Vor seinem geistigen Auge sieht er viel mehr: „Da vorne an die Spitze kommt die Synagoge, also die Gebetshalle, hin. Und dahinter wird das Gemeindezentrum errichtet.







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