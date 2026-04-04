Seit fast 80 Jahren findet jüdisches Leben in Koblenz in einem Provisorium statt. Die Synagoge im Rauental war eigentlich eine Friedhofshalle. Ein Neubau ist schon lange geplant – und wird nun konkreter. Dabei geht es nicht nur um ein neues Gebäude.
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Es ist nicht einfach nur eine grüne Wiese mit ein paar Bäumen darauf und Parkplätzen drumherum, vor der Heribert Heinrich steht. Vor seinem geistigen Auge sieht er viel mehr: „Da vorne an die Spitze kommt die Synagoge, also die Gebetshalle, hin. Und dahinter wird das Gemeindezentrum errichtet.