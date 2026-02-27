Wechsel zum Juli Das ist neuer Job der Koblenzer Bürgermeisterin Mohrs Jan Lindner 27.02.2026, 14:00 Uhr

i Die scheidende Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) neben Oberbürgermeister David Langner (SPD). Mirco Klein

Es war ein echter Hammer in der Koblenzer Kommunalpolitik, pünktlich zu Weihnachten: Bürgermeisterin Ulrike Mohrs gab bekannt, dass sie sich nicht zur Wiederwahl stellen wird. Jetzt hat sie unserer Zeitung verraten, wo es sie ab Juli hinzieht.

Ulrike Mohrs geht dorthin, wo sie herkam, bevor sie Koblenzer Bürgermeisterin wurde: zur Bundesagentur für Arbeit. Ab Juli wird sie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz der Bundesagentur für Arbeit leiten, mit Sitz in Saarbrücken. Dies hat die 60-Jährige jetzt unserer Zeitung exklusiv mitgeteilt.







Artikel teilen

Artikel teilen