Wechsel zum Juli
Das ist neuer Job der Koblenzer Bürgermeisterin Mohrs
Die scheidende Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) neben Oberbürgermeister David Langner (SPD).
Die scheidende Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) neben Oberbürgermeister David Langner (SPD).
Mirco Klein

Es war ein echter Hammer in der Koblenzer Kommunalpolitik, pünktlich zu Weihnachten: Bürgermeisterin Ulrike Mohrs gab bekannt, dass sie sich nicht zur Wiederwahl stellen wird. Jetzt hat sie unserer Zeitung verraten, wo es sie ab Juli hinzieht. 

Lesezeit 2 Minuten
Ulrike Mohrs geht dorthin, wo sie herkam, bevor sie Koblenzer Bürgermeisterin wurde: zur Bundesagentur für Arbeit. Ab Juli wird sie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz der Bundesagentur für Arbeit leiten, mit Sitz in Saarbrücken. Dies hat die 60-Jährige jetzt unserer Zeitung exklusiv mitgeteilt.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionPolitik

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren