Es war ein echter Hammer in der Koblenzer Kommunalpolitik, pünktlich zu Weihnachten: Bürgermeisterin Ulrike Mohrs gab bekannt, dass sie sich nicht zur Wiederwahl stellen wird. Jetzt hat sie unserer Zeitung verraten, wo es sie ab Juli hinzieht.
Lesezeit 2 Minuten
Ulrike Mohrs geht dorthin, wo sie herkam, bevor sie Koblenzer Bürgermeisterin wurde: zur Bundesagentur für Arbeit. Ab Juli wird sie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz der Bundesagentur für Arbeit leiten, mit Sitz in Saarbrücken. Dies hat die 60-Jährige jetzt unserer Zeitung exklusiv mitgeteilt.