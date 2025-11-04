Autozulieferer in der Krise Das ist der Stand bei ZF und Novelis in Koblenz 04.11.2025, 10:22 Uhr

i Der Koblenzer Standort des Autozulieferers ZF in Kesselheim Mirco Klein

Die Autozulieferer sind im Krisenmodus. In Koblenz wollen Stabilus, ZF und Novelis Arbeitsplätze abbauen. Derzeit laufen viele Verhandlungen zwischen Konzernen, Arbeitnehmern und Gewerkschaft. Das ist der Stand bei ZF und Novelis.

Den drastischsten Stellenabbau am Standort Koblenz hat bisher Autozulieferer ZF angekündigt. Die Zahl der Beschäftigten in Kesselheim soll um 450 Stellen von 2100 auf 1650 reduziert werden. Bei Aluminiumhersteller Novelis, ebenfalls in Kesselheim, stand zunächst der Abbau von 197 der 1300 Arbeitsplätze im Raum.







