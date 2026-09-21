Tausende Besucher
Das ist der Koblenzer Schängelmarkt in Bildern
Beim Koblenzer Schängelmarkt war überall in der Stadt für Getränke und Essen bestens gesorgt.
Beim Koblenzer Schängelmarkt war überall in der Stadt für Getränke und Essen bestens gesorgt.
Mirco Klein

Drei Tage lang Marktstimmung, Musik, Ausstellung und Party: Der Koblenzer Schängelmarkt hat erneut Tausende Besucher in die Stadt gelockt. Das ist die 48. Auflage in Bildern. 

Lesezeit 1 Minute
Der Schängelmarkt ist einer der absoluten Höhepunkte im Veranstaltungskalender der Stadt. An wenigen anderen Wochenenden im Jahr sind besonders die Plätze in der Altstadt so gut und vielseitig gefüllt. Bei der 48. Auflage waren neben vielen Musikbands und DJs auch Autohäuser, Radhändler, Bundeswehr, Blaulichtfamilie und ADAC dabei.
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