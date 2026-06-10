Wie kann in Koblenz zukünftig geheizt werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich die kommunale Wärmeplanung der Stadt. Vertreter der Stadt, der Stadtwerke und der EVM informierten nun über den aktuellen Stand dieser Planung.
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Für die Einwohner des Rauentals eröffnet sich die Möglichkeit, ihre Wohnungen mit Flusswasser aus der Mosel zu heizen. Als Ergebnis einer Machbarkeitsstudie plant die Energieversorgung Mittelrhein (EVM), im Moselbogen vor der Staustufe eine Flusswasser-Wärmepumpe zu errichten.