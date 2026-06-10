Wie kann geheizt werden? Das ist der aktuelle Stand der Koblenzer Wärmeplanung Winfried Scholz 10.06.2026, 17:00 Uhr

i Vertreter von Stadt, Stadtwerken und EVM informierten über den aktuellen Stand der kommunalen Wärmeplanung in Koblenz. Winfried Scholz

Wie kann in Koblenz zukünftig geheizt werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich die kommunale Wärmeplanung der Stadt. Vertreter der Stadt, der Stadtwerke und der EVM informierten nun über den aktuellen Stand dieser Planung.

Für die Einwohner des Rauentals eröffnet sich die Möglichkeit, ihre Wohnungen mit Flusswasser aus der Mosel zu heizen. Als Ergebnis einer Machbarkeitsstudie plant die Energieversorgung Mittelrhein (EVM), im Moselbogen vor der Staustufe eine Flusswasser-Wärmepumpe zu errichten.







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