Am Metternicher Moselufer Das ist das neue Koblenzer Luxusbauprojekt Waterfront Jan Lindner 30.04.2026, 12:00 Uhr

i Am Koblenzer Moselufer in Metternich ist das Luxusbauprojekt Waterfront geplant. KI-Visualisierung/Waterfront Moselstausee GmbH

Direkt am Moselufer, 32 Wohneinheiten, Quadratmeterpreise ab 8200 Euro aufwärts: In Koblenz ist ein neues Luxusbauprojekt geplant, unter dem Namen Waterfront. Mehr als ein Drittel der Einheiten ist schon reserviert.

Es hat schon mehrere Versuche gegeben, dieses exklusive Stückchen Land am Koblenzer Moselufer zu entwickeln und etwa in Wohnungen umzuwandeln. Die Pläne sind jedoch stets gescheitert. Das dürfte diesmal anders sein: In Metternich sollen vier Mehrfamilienhäuser mit 32 luxuriösen Einheiten und Moselzugang entstehen – mit Quadratmeterpreisen ab 6800 beziehungsweise 8200 Euro aufwärts.







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