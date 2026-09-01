Das ist bei der Interkulturellen Woche geboten

Die Interkulturelle Woche in Koblenz beginnt bald. 25 Veranstaltungen stehen dabei auf dem Programm. Der Beirat für Migration und Integration stellte dies nun jüngst vor.

Der Beirat für Migration und Integration (BMI) Koblenz stellte am Freitag das diesjährige Programm der Interkulturellen Woche vor. Das reichhaltige Angebot sorgt dafür, dass sich die Aktivitäten in Wahrheit über drei Wochen erstrecken werden.

Im historischen Rathaussaal durfte der BMI-Vorsitzende Dirk Schaefer neben Vertretern der mitwirkenden Veranstalter auch Bürgermeisterin Dagmar Kranz begrüßen.