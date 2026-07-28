Handwerksmesse 2027 in Koblenz „Das Handwerk begegnet den Menschen mitten im Alltag“ Peter Meuer 28.07.2026, 19:00 Uhr

i Bei der Handwerksmesse 2026 wurden zahlreiche Handwerksberufe vorgestellt. Alexej Zepik

Im kommenden Jahr geht es weiter: Im April geht die Neuauflage der Handwerksmesse in Koblenz in die nächste Runde. Im Interview verrät Ralf Hellrich von der Handwerkskammer, wie sich das Konzept zuletzt bewährte – und was 2027 anders werden soll.

Die Neuauflage der Handwerksmesse in Koblenz kam gut an. Nun wurde bekannt: 2027 geht es weiter, vom 23. bis zum 25. April findet die Messe erneut statt. Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert Ralf Hellrich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Koblenz, die Stärken des Konzepts und spricht über die gesammelten Erfahrungen.







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