Trotz einiger Regentropfen zum Start des traditionellen Layer Spielplatzfestes ließen sich die Kinder des Moselstadtteiles nicht beirren. Sie verzichteten an diesem Tag gerne auf Computer, Smartphone & Co. und eilten in Scharen zu ihrem Platz am Schwedenpfad. Etwas später lachte auch die Sonne vom Himmel.

i Das Bemalen von Vogelfutter-Silos machte den Kindern beim Spielplatzfest in Lay sichtlich Spaß. Die Aktion hob der Obst- und Gartenbauverein aus der Taufe. Erwin Siebenborn

Unter Federführung des Ortsringes, des Vereins Layer Kinder und der Mitwirkung zahlreicher Ortsvereine wurde dem Nachwuchs wieder ein buntes Programm mit kreativen Aktionen geboten. Es wurde gespielt, jongliert, gezielt, getroffen, geschminkt, getanzt, gemalt und gebastelt. Zirkusluft schnupperten die Kinder unter Leitung der Jugendkunstwerkstatt Koblenz. Das Team der JuKuWe brachte den Kindern spielerisch das Jonglieren mit Tellern und andere kleine Kunststücke bei. Balance und Geschicklichkeit waren von Vorteil.

i Das Jonglieren mit Tellern und andere kreative Aktionen waren Trumpf beim Layer Spielplatzfest. Erwin Siebenborn. Siebenborn

Bei der Layer Jugendfeuerwehr konnte man sogar mit einem Wasserstrahl ein Feuer löschen. Auch der mitreißende Tanzworkshop war ein Hit im Programm. Großes Interesse fand die Mal- und Bastelstation des Obst-und Gartenbauvereins. Die Kinder bemalten mit künstlerischem Gespür vorgefertigte Vogelfutter-Silos. Diese finden später auf Terrassen oder Gärten ihren Platz und bieten im Winter der heimischen Vogelwelt willkommene Nahrung. Alle Spielplatzgeräte vom Kletterturm übers Kinder-Karussell bis zur Baby-Rutsche waren natürlich „in Betrieb“. Besonders die begehrte Seilbahn wurde für manche „Sonderfahrt“ genutzt. Für Spaß und Unterhaltung sorgte Gute-Laune-Bär Lukas.

Die Kinder freuten sich über kostenlose Erfrischungen wie Würstchen und Getränke. Eltern und Großeltern nutzten das Fest für ein geselliges Miteinander unter hohen Bäumen. Ortsring-Chefin Diana Köhl und Fördervereinsvorsitzende Tina Wahlen freuten sich über das gelungene Fest und dankten den Layer Ortsvereinen und deren freiwilligen Helfer für das großartige Miteinander.