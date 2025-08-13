Es geht um Musik, es geht um die 60er-Jahre, ein Lebensgefühl und einen Mann, der später als Bob Dylan bekannt werden wird. Und es geht um alltäglichen Rassismus. Auf dem Koblenzer Fort Konstantin verdichten sich diese Themen in einem Schauspiel.

Zwei benachbarte Hotelzimmer sind auf der Open-Air-Bühne von Fort Konstantin zu sehen. Was sich in ihnen ereignet, können Besucher des Folk-Rock-Krimis „Forever Old!“ mit Songs von Bob Dylan noch an einigen Abenden erleben.

Das Publikum erwartet ein wahrer Zweiteiler: In den beiden Hotelzimmern, die in ihrem Mobiliar nahezu identisch sind, passieren ganz unterschiedliche Dinge. In dem einen sitzt Robert Allen Zimmerman, den meisten besser bekannt als Bob Dylan. Der US-amerikanische Singer-Songwriter, dargestellt von John Constantine, steigt im Sommer 1965 im New Yorker Hotel Chelsea ab, um vor dem drohenden Scheitern seiner Beziehung zu flüchten. Als Gepäck führt er nur seine Gitarre und jede Menge Zigaretten mit.

i Menschen im Hotel: von links John Constantine, Isabella Brixius, Axel Hinz. Alexander Thieme-Garmann

Constantine ist seinem von ihm verkörperten Charakter nicht nur wie aus dem Gesicht geschnitten. Sein wuscheliges Haar und die obligatorische Sonnenbrille verstärken zudem die frappierende Ähnlichkeit. Indessen ist Dylans Rolle nur am Rande Teil des Geschehens. In erster Linie liefert er den Soundtrack für das Schauspiel, dessen eigentliche Handlung sich im Nebenzimmer abspielt.

Dort halten sich Frances und Joan auf, gespielt von Michaela Jubelius und Isabella Brixius. Beide zählten zu den „Freedom Riders", die 1961 in gemischten Gruppen von Schwarzen und Weißen mit Bussen gemeinsam durch die Südstaaten reisten, um die Einhaltung der kürzlich verabschiedeten Aufhebung der Rassentrennung zu überprüfen.

i Polizeieinsatz in Dylans Hotelzimmer: von links Isabella Brixius, Axel Hinz, John Constantine, Michaela Jubelius. Alexander Thieme-Garmann

Dabei kam es zu Übergriffen seitens des Ku-Klux-Klans, die vom damaligen Polizeichef von Alabama, Eugene „Bull" Connor, gebilligt worden sein sollen. Dieser, gespielt von Axel Hinz, verirrt sich genauso in das Hotelzimmer wie der New Yorker Polizist Thomas Gilligan, der im Sommer 1964 den dunkelhäutigen Jugendlichen James Powell ohne einen triftigen Grund erschossen haben soll. Auch Gilligan wird von Hinz verkörpert.

Wenn das künstlerische Multitalent gerade einmal nicht in die Handlung involviert ist, unterstützt es den im Nachbarzimmer ungemein authentisch singenden Dylan aus dem Off mit der Begleitung auf der akustischen Gitarre. Auch die Mimen in Raum B wagen sich an den einen oder anderen Dylan-Song. Die Setlist umfasst größtenteils Lieder von Mitte der 1960er-Jahre, in der sich Dylan vom Protestsänger zum lyrischen Tondichter entwickelt, drei Songs stammen aus der Mitte der 1970er-Jahre.

Die Ebenen verweben sich

Inhaltlich geht es unter anderem um komplizierte Liebesbeziehungen wie in „One of us must know (Sooner or later)". Kryptischer und dementsprechend vieldeutig gestaltet sich der Text in „Ballad of a thin man". Auf ein drittes politisches Ereignis, das unmittelbar mit der Rassenproblematik der 1960er-Jahre zusammenhängt, verweist „Only a pawn in their game". Darin geht es um die Ermordung des dunkelhäutigen Bürgerrechtlers Medgar Evers durch ein Mitglied des Ku-Klux-Klans im Jahr 1963.

Zurück zur Handlung: Frances und Joan sind entschlossen, ihre persönlichen, durch vermeintliches Polizeiversagen mitverursachten Schicksalsschläge gewaltsam zu rächen. Hieraus entbrennt eine Diskussion um die Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel, wobei sie ihren Argumenten auch mit gezogener Waffe Nachdruck verleihen.

John Constantine verkörpert den jungen Bob Dylan nahezu ideal

Dylan, dessen Zimmer durch eine Verbindungstür von Zeit zu Zeit von den übrigen Protagonisten aufgesucht wird, zeigt sich von dem Geschehen nebenan recht unbeeindruckt. Selbst als man ihm Handschellen anlegt, greift er noch zur Gitarre. Nur einmal stellt er sich dem Dialog, indem er aus seinem Song „My Back Pages" zitiert.

„Forever Old!" ist eine Hommage an den wohl bedeutendsten Singer-Songwriter des 20. Jahrhunderts, der mit John Constantine nahezu ideal besetzt ist. Darüber hinaus erinnert das Stück an die Rassenunruhen der 1960er-Jahre in den USA, die auch heute noch nichts von ihrer Aktualität eingebüßt haben. Axel Hinz, Autor, Regisseur und mitwirkender Schauspieler, zeichnet auch als Bühnenbauer verantwortlich.

Termine und Tickets

Die nächste Aufführung ist am Donnerstag, 14. August, 20 Uhr. Weitere Aufführungstermine und Ticketbestellung unter www.schauspiel-im-denkmal.de

Die Tickets kosten im Normalpreis 24 Euro, es gibt Ermäßigungen.