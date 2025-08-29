Der Koblenzer IHK-Wirtschaftsempfang ist das alljährliche Treffen für Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung. In der Rhein-Mosel-Halle kamen mehr als 700 Gäste zusammen, die auch sehr deutlich und offen über aktuelle Probleme sprachen.

Mehr als 700 Gäste folgten der Einladung der IHK Koblenz zum Sommerabend der Wirtschaft in der Rhein-Mosel-Halle. Auf das traumhafte Ambiente des Koblenzer Schlosses musste man bei dieser traditionellen kommunikativen Zusammenkunft von Wirtschaft, Politik und Verwaltung, dem „Markt der Begegnungen”, wegen dortiger Sanierungsarbeiten verzichten.

Mit Oasis, der Lieblingsband von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD), konnte die IHK an diesem Abend zwar nicht aufwarten, aber das Kölner Trio Feliz brachte mit feinstem Jazz, Bossa Nova und Soul einen wunderbaren Swing in die größtenteils ernste Thematik. Denn bei aller Freude am informellen Gedankenaustausch blieben die Redebeiträge doch mehr bei den aktuellen Problemlagen. Die Zeiten sind schwierig, so war man sich einig, die Verunsicherung bei vielen Menschen groß, ohne echte Veränderungen und ohne Dialog sei eine Verbesserung der Lage nicht denkbar.

i IHK-Präsidentin Susanne Szczesny-Oßing sparte nicht an offenen Worten zur aktuellen Wirtschaftslage. Wolfgang Lucke

„Wir alle tragen Verantwortung”, sagte IHK-Präsidentin Susanne Szczesny-Oßing in ihrer Begrüßung. Politik, Wirtschaft und Verwaltung seien aufgerufen, die Lösungen, die ja lange auf dem Tisch lägen, in die Praxis umzusetzen. Sie sehe zwar einen Lichtstreifen am Horizont. Ihre Zweifel stiegen aber zum Beispiel immer wieder, wenn sie auf der A3 auf eine 7,5 Kilometer lange Baustelle hingewiesen werde, die erst im Jahr 2030 fertig werde. Das sei nicht gerade ein Aushängeschild für einen dynamischen Wirtschaftsstandort.

Die IHK-Präsidentin ist bekannt dafür, Ernstes durchaus auch gerne mit Humor zu würzen. So berichtete sie, in Vorbereitung des Abends zufällig ein Redemanuskript gefunden zu haben, bei dem sie verwundert dachte: „Das ist ja gut. Das könnte ich ja fast für meine Rede beim Sommerabend nehmen.” Etwas Wasser in den Wein habe die Erkenntnis gebracht, dass es sich um ihre eigene, acht Jahre alte Rede gehandelt habe. Szczesny-Oßing: „Das besonders Erschreckende: Die Probleme waren im Grunde die gleichen wie heute.”

i Das Ambiente der Rhein-Mosel-Halle kam bei den Gästen sehr gut an. Wolfgang Lucke

Auch im weiteren Verlauf scheute sie keine klaren Worte: „Wir vermissen eine Politik, die wirklich die Probleme anpackt und eine Wende zum Besseren bringt.” Natürlich sei auch die Wirtschaft gefragt: „Gemeinsam müssen wir fit werden für den Weltmarkt.” Dazu gehöre, dass der Bund in diesem von der Politik ausgerufenen „Herbst der Reformen” tiefgreifende Strukturänderungen vornehme. Nach sehr guten Gesprächen in Mainz sei sie zuversichtlich, dass die angekündigten Mittel investiv und nicht konsumptiv verwendet würden.

Auch der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer begann seine Rede mit Witz und einer Art von „Deal”: „Wenn ich später nicht tanzen muss, halte ich mein offizielles Grußwort kurz.” Er sei für kritische Hinweise immer sehr dankbar. Ohne Dialog gebe es keinen Fortschritt. Dabei dürfe man aber auch nicht vergessen, dass die Menschen bei strategischen Veränderungen mitgenommen werden möchten.

Er nehme den Bürokratieabbau sehr ernst. Die Landesregierung arbeite hart daran. „Die ersten 57 Maßnahmen sind erledigt, aber es werden natürlich noch weitere folgen.”

i Die Formation Feliz brachte Swing in die ernsten Themen. Wolfgang Lucke

Dass man auch zukünftig genug Themen habe, um im Dialog zu bleiben, erklärte Szczesny-Oßing mit einem Hinweis auf das Tariftreuegesetz: „Ein sehr interessantes Thema, das wird uns in den nächsten Gesprächen beschäftigen.”

Dann folgten viele der gut aufgelegten Gäste dem Rat der Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), „doch bitte mehr regionalen Wein zu trinken”. Auch die Gelegenheit zum lebhaften Gedankenaustausch wurde gerne angenommen. Während Landrat Marko Boos (SPD) der ministeriellen Aufforderung sofort folgte und sich um einen „Feinherb” bemühte, fasste Oberbürgermeister David Langner (SPD) für unsere Zeitung kurz die Stimmungslage zusammen: „Der IHK-Sommerabend ist ein ganz wichtiger Termin im Jahresablauf, persönliche Kontakte und Gespräche sind nach wie vor unverzichtbar. Frau Szczesny-Oßing sagt immer deutlich, was sie von der Politik erwartet, das finde ich sehr gut.”