Neueröffnung in Vallendar
Das erwartet die Gäste im Café Nook
Wohlfühlatmosphäre herrscht im Café Nook zweifellos.
Wohlfühlatmosphäre herrscht im Café Nook zweifellos.
Alexander Thieme-Garmann

Einen gemütlichen Rückzugsort will Hanna Dao mit ihrem Café Nook in Vallendar schaffen. In den ehemaligen Räumen von Kristins Bistro bietet sie neben Kaffee und Kuchen auch asiatische Spezialitäten an. Die Redaktion hat die Quereinsteigerin besucht.

Lesezeit 2 Minuten
Seit Anfang Dezember hat Vallendar ein neues Kaffeehaus. Indessen bezieht sich „neu" nicht auf den Ort, denn man findet das Café Nook an derselben Adresse wie seinen Vorgänger, das Kristins. Inhaberin Hanna Dao hat von Kristin Welsch, die in Koblenz neu eröffnet hat, die gesamte Einrichtung übernommen.

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