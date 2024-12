2024 an Rhein und Mosel Das Ende der Koblenzer Brauerei 27.12.2024, 14:00 Uhr

i Die Koblenzer Brauerei stellt zum 31. Januar 2024 ihren Betrieb ein. Der Tag besiegelt das Ende der Brautradition in Koblenz. Kevin Rühle/Archiv

Das Jahr 2024 beginnt in Koblenz mit einem Knall: Ende Januar stellt die Koblenzer Brauerei ihren Betrieb ein. Es folgen turbulente Tage um die Biermarken aus Koblenz, der schwere Abschied treuer Mitarbeiter und der Ausverkauf der Brauerei.

Das Jahr ist erst wenige Tage alt, als die lange Brautradition in Koblenz ihr Ende findet. Zum 31. Januar stellt die Koblenzer Brauerei ihren Betrieb endgültig ein – als letzte Brauerei der Stadt. Ein Investor als Retter in letzter Not konnte in einem vorläufigen Insolvenzverfahren nicht gefunden werden.

