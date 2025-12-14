Koblenzer Haushalt 2026 Das Defizit ist „historisch“ die Einigkeit dennoch da Peter Meuer 14.12.2025, 13:21 Uhr

i Der Koblenzer Stadtrat am Freitagnachmittag: Die Fraktionen berieten noch einmal über den Haushalt - schließlich stimmten die Stadträte dem Zahlenwerk mit großer Mehrheit zu, Mirco Klein

Mit großer Mehrheit hat der Koblenzer Stadtrat den Haushalt für 2026 beschlossen. Kritik gab es in Richtung Land und Bund, man selbst habe seine Hausaufgaben gemacht, hieß es von vielen im Gremium. Schön sehen die Zahlen trotzdem nicht aus.

Legt man das vergangene Jahr als Maßstab an, lassen sich die Beratungen und Debatten des Koblenzer Stadtrates für den Haushalt 2026 fast schon als harmonisch bezeichnen. Die Fraktionen tauschten zwar am Freitagnachmittag während ihrer Sitzung noch einmal herzhaft und manchmal schmerzhaft Sachargumente aus, geschossen wurde hier und da in Richtung Land und Bund.







Artikel teilen

Artikel teilen