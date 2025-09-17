Jugendarbeit in Mayen-Koblenz Das bietet die Region für Kinder und Jugendliche 17.09.2025, 17:00 Uhr

i Das Jugendhaus in Mülheim-Kärlich ist ein wichtiger Bestandteil der Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Weißenthurm. Hier werden den Kindern und Jugendlichen viele Freizeitäktivitäten und Betreuungsmöglichkeiten geboten. Kim Fauss

Die Nachfrage nach Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche ist groß. Ein Blick in die Region verrät, wie verschiedene Verbandsgemeinden und Städte beim Thema Jugendarbeit aufgestellt sind und welche Orte und Angebote es für die Kids gibt.

Freunde treffen, lernen, den Hobbys oder Interessen nachgehen – auch außerhalb des Schulsystems oder der eigenen vier Wände ist es für Kinder und Jugendliche wichtig, einen Ort für all diese Dinge zu haben. Um das, und vieles mehr für die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft zu ermöglichen, gibt es die institutionalisierte Jugendarbeit.







