Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu erledigen. Es sind vor allem „kosmetische Sachen“, wie Frames-Geschäftsführer Philipp Lohse erläutert. In die Küche und einem Teil der Sanitäranlagen sind noch Handwerker unterwegs. An der Klimaanlage gibt es noch zu tun, damit sie läuft, wie sie soll, solche Dinge. Betrieb ist dennoch schon, und das nicht zu knapp. Vor mehreren Seminarräumen hängen an diesem sonnigen Dienstagvormittag Anfang Juli Schilder, die auf Workshops und Seminare verschiedener Firmen hinweisen. Die mobile Bühne ist im großen Hauptraum aufgebaut, aufgestuhlt ist für rund 100 Menschen. Der Thekenbereich lädt zu einem kalten Getränk ein. Ein großes Oldtimermodell aus Holz ist der Blickfang der großen Halle – es ist ein Mercedes SLS Flügeltürer.

i Ein Oldtimer aus Holz begrüßt die Gäste der Eventlocation. Peter Meuer

Seit Kurzem hat sie also eröffnet, die neue Event- und Veranstaltungslocation im westlichen Teil des alten Kernkraftwerkgeländes am Guten Mann in Mülheim-Kärlich, die unter dem Namen „Core by Frames Event & Kongress“ firmiert. Mit einem Tag der offenen Tür wurde das Gebäude bereits im Juni der Öffentlichkeit präsentiert. Die Eventlocation hat einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet. Sie ist der letzte und nun fertige Teil des Dreiensembles, zu dem ein großes Bürogebäude und das neue Frames Hotel gehören.

Der Abbruchunternehmer Ilmi Viqa, dem mehrere Firmen gehören, hatte das Gelände 2019 erstanden, um sein Portfolio zu erweitern. Die drei Gebäude wurden von Anfang an konzeptionell gemeinsam gedacht und sodann in den vergangenen Jahren errichtet. Im Bürogebäude hat Viqa Teile seiner eigene Verwaltung untergebracht, Stichwort: kurze Wege. Im Frames Hotel mit seinen 99 Zimmern können wiederum beispielsweise Menschen unter kommen, die an einer Veranstaltung in der Eventlocation teilnehmen. Dass hier vieles ineinandergreift, bestätigt Lohse, der als Geschäftsführer vor Ort nicht nur für die Eventlocation, sondern auch beispielsweise für das Hotel verantwortlich ist.

i Die stellvertretende Eventmanagerin Sabrina Jablonski steht gut gelaunt hinter der Theke des Eventzentrums. Peter Meuer

Die Eventlocation selbst ist rund 1500 Quadratmeter groß, mit einer zweiten Etage, die aber nicht die gesamte Grundfläche des Gebäudes bedeckt. Allein die große Haupthalle erstreckt sich über knapp 1000 Quadratmeter. Hier können Vorträge und Kongresse stattfinden, aber auch etwa Hochzeiten – und sogar Konzerte und Shows. Denn: Auch der Bereich Publikumsevents ist in der Eventlocation mitgedacht. Tatsächlich gibt es schon bald mehrere entsprechende Veranstaltungen, die Viqas Team in Kooperation mit der Firma Actionlight umsetzt.

So ist etwa im September eine große Heinz-Erhardt-Revue geplant, im Oktober eine Comedy-Show mit Olaf Bossi, im November ein Klavier Konzert mit Martin Stadtfeld, und mehr. Auch ein Kölschabend mit entsprechenden Bands soll im Spätsommer stattfinden, verrät Philipp Lohse. „Da haben wir schöne Pakete geschnürt“, ist er überzeugt. Bis zu 550 Personen dürfen insgesamt an Veranstaltungen in dem Event- und Kongresszentrum teilnehmen, so erlaubt es die behördliche Genehmigung. Neben der großen Halle ist Platz in fünf Seminarräumen, und auch auf Terrassen vor dem Gebäude. „Es ist alles sehr modular aufgebaut, auch die Technik“, erläutert Lohse und hebt die moderne Veranstaltungstechnik in Sachen Licht und Sound hervor.

i Blick in die Haupthalle: Bis zu 550 Menschen finden in der Eventlocation Platz. Peter Meuer

Geplant ist übrigens auch weiterhin, dass künftig Oldtimer und Sportwagen in der Haupthalle ausgestellt werden. So hatte es Ilmi Viqa – der selbst Autofan ist – schon vor Jahren ins Auge gefasst. Wann diese Dauerausstellung am Ende wirklich einzieht und auf welche Weise und wie groß sie dann gestaltet sein wird, ist allerdings noch unklar – auch deswegen, weil die Location bereits jetzt gut gebucht ist und die große Halle oft benötigt wird, wie Lohse deutlich macht. Sicher ist: Irgendwann sollen beeindruckende, alte und glänzende Wägen auf dem Drehteller gleich am Eingang rotieren, auf dem derzeit das Holzmodell steht, und die Gäste der Eventlocation willkommen heißen.