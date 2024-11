Das älteste Eiscafé der Stadt: Wie die Familie Brustolon die Eiskultur in Koblenz prägt

Die Geschichte der Familie Brustolon könnte ganze Bücher füllen. 1934 begründete der in Val di Zoldo geborene Arcangelo Brustolon in Koblenz ein Eiscafé. 90 Jahre später sorgen seine Enkel Marco und Gianluca Brustolon am Jesuitenplatz für die Fortführung der Tradition. Über eine Familiengeschichte voller Eis.