Shoppen in Mülheim-Kärlich Darum zieht es Modeläden in den Gewerbepark Eva Hornauer 20.03.2026, 13:00 Uhr

i Ob Primark, New Yorker oder Snipes: In den vergangen Monaten bestätigten einige Modemarken ihren (geplanten) Zuzug in den Gewerbepark in Mülheim-Kärlich. Aber warum zieht es Bekleidungsunternehmen überhaupt hierhin? Ingo Beller

Kleidungsgeschäfte findet man im Gewerbepark einige – und in letzter Zeit zogen auch etliche Modemarken in das Gebiet in Mülheim-Kärlich oder kündigten dies an. Wir haben nachgefragt, warum sie sich für diesen Schritt entschieden haben.

Ende April will New Yorker seine neue Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich eröffnen. Im vergangenen Jahr bestätigten weitere Geschäfte ihren (geplanten) Zuzug dorthin. Für Aufsehen sorgte im vergangenen August etwa die Ankündigung des Textildiscounters Primark, der plant, 2026 einen Store im Gewerbepark zu eröffnen.







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